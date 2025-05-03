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شاهد أول ظهور لـ زيزو بعد أزمته مع الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

السبت، 03 مايو 2025 12:32 م

نشر أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك صورة عبر "أستوري إنستجرام"، بالتزامن مع أزمته مع القلعة البيضاء، وظهر فيها مرتدياً "نظارة" لمغازلة جماهيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك  قرار لجنة الانضباط تجاه أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد شكواه بسبب انقطاعه عن التدريبات الجماعية للفريق، دون الحصول على إذن من مدير الكرة.

وعقد المجلس اجتماعاً مساء الأربعاء الماضي، بحضور جميع الأعضاء، وناقش العديد من الأمور المتعلقة بالنادي والفرق المختلفة.

وفي نهاية الاجتماع، وعلى ضوء مذكرتي جهاز الكرة بالفريق الأول، والإدارة القانونية، تقرر توقيع العقوبات الانضباطية وفقاً للائحة على اللاعب أحمد سيد مصطفي محمد "زيزو" بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب والمباريات .

كما تقرر أيضاً تقديم شكوي ضد اللاعب إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم لحفظ كافة حقوق النادي .
ولم يحضر زيزو الجلسة الثالثة للتحقيق معه ، وتخلف عنها مثلما فعل فى الجلستين السابقتين السبت قبل الماضى، والأحد الماضى.


زيزو

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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