القناة الناقلة لمباراة مصر وزامبيا اليوم السبت فى كأس أمم أفريقيا للشباب

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم جواره جنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وسيراليون.

موعد مباراة مصر وزامبيا في كأس أمم إفريقيا للشباب

ويواجه منتخب مصر تحت 20 عامًا نظيره الزامبي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد هيئة قناة السويس، فى ثالث جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد.