شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير مرشح لحماية عرين الأهلى أمام حرس الحدود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يدرس عماد النحاس، المدير الفنى للنادى الأهلى، منح الفرصة لمصطفى شوبير حارس مرمى الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى فى مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري المصري.

وغاب مصطفى شوبير عن الظهور فى عرين الأهلى طوال المباريات الأخيرة لصالح مشاركة زميله محمد الشناوى قائد الفريق أساسياً.

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلى مساء اليوم، السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الأحد، فى الجولة الرابعة لمرحلة الحسم من بطولة الدوري المصري وهي المباراة الثانية للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس الذي تم تعيينه بشكل مؤقت عقب رحيل السويسري مارسيل كولر.

ويتطلع النحاس لمواصلة الانتصارات، حيث فاز الأحمر على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن النحاس يرغب فى تصحيح الأخطاء وتقديم عرض قوي من أجل إسعاد الجماهير التي لم تكن راضية عن الأداء في مباراة بتروجت.

ومن المقرر أن تشهد مباراة حرس الحدود تغييرات في التشكيل أبرزها عودة ياسر إبراهيم للدفاع بسبب إصابة المغربي أشرف داري الذي غادر مباراة بتروجت للإصابة، وأثبتت الفحوصات معاناته من شد فى العضلة الخلفية يحتاج تأهيل قرابة الأربعة أسابيع.