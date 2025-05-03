راسل تسجل ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 100 م حواجز

الرياص - اسماء السيد - ميامي : حققت البطلة الأولمبية الأميركية ماساي راسل ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 100 م حواجز، السبت في ميامي ضمن بطولة غراندسلام الجديدة لألعاب القوى، مسجلة 12.17 ثانية.

وتقدمت ابنة الرابعة والعشرين على مواطنتها تيا جونز (12.19 ث) التي سجلت بدورها ثالث أسرع زمن في تاريخ السباق.

واستفادت راسل وجونز من سرعة رياح مؤاتية كانت على حافة العتبة القانونية البالغة مترين في الثانية، وكانتا على مقربة من تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم النيجيرية توبي أموسان (12.12 ث) في مونديال يوجين 2022.

قالت راسل بعد فوزها "لا أعرف ماذا أقول، هؤلاء الفتيات يستخرجن أفضل ما لدي في كل مرة".