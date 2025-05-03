شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يطلب تقريراً عن المصابين فى الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، تقريراً عن مصابي القلعة البيضاء قبل مواجهة البنك الأهلي الإثنين المقبل، لحاجته لكل عنصر في ظل ضغط المباريات ودخول مسابقة الدوري فى الأمتار الأخيرة.

ويعانى التونسي أحمد الجفالي من شد فى العضلة الخلفية، ويشكو محمود جهاد من إجهاد عضلي، بينما يواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الركبة، ويعانى أحمد فتوح من تمزق فى عضلة السمانة.

من جانبه كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق عن مباراة المصري البورسعيدي وأقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري بسبب الإصابة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن أحمد فتوح تعرض لإصابة بتمزق من الدرجة الأولى في عضلة السمانة خلال مواجهة بهتيم الودية، موضحاً أن اللاعب يخضغ لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية بعدما تسببت الإصابة في تجمع دموي بالعضلة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.