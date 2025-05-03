شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة عماد النحاس اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة حرس الحدود بالدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراة بتروجت والتي أقيمت مساء الأربعاء الماضى باستاد الكلية الحربية وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته القادمة مع تعثر بيراميدز صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط مع الأهلي لحسم لقب الدوري في النسخة الحالية.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم واجه الإسماعيلى وفاز برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك 3-0 اعتباريا ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 ثم فاز على بتروجت 3-2.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود فى دوري nile



مباراة الأهلى وحرس الحدود تقام في الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.



وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.