5 معلومات عن مباراة منتخب مصر للشباب أمام زامبيا فى كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة المدير الفني أسامة نبيه ، لمواجهة منتخب زامبيا في التاسعة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو الجاري، ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ مجموعة منتخب مصر للشباب

أوقعت قرعة البطولة منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات زامبيا، جنوب أفريقيا، سيراليون، وتنزانيا، بينما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا، والمغرب، وشملت المجموعة الثالثة كلاً من السنغال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، وغانا.

2_ سيناريوهات تأهل منتخب مصر للشباب

تحقيق الفوز في مباراتي زامبيا وتنزانيا يضمن التأهل لمنتخب مصر للشباب للدور المقبل من خلال أحد المركزين الأول والثاني، أو حتى ضمن أفضل ثوالث.

وقد تكون سيناريوهات تأهل منتخب مصر للشباب، من الآتي:

- الفوز في المباراتين (6 نقاط): الوصول إلى 9 نقاط، وضمان التأهل دون النظر لنتائج المنافسين.

- فوز وتعادل (4 نقاط): الوصول إلى 7 نقاط، بالتالي اقتراب التأهل للدور المقبل أيضًا.

- فوز وخسارة (3 نقاط): رفع رصيد إلى 6 نقاط، قد يكون التأهل من خلال الوصافة أو ضمن أفضل ثوالث.

- تعادل وخسارة (نقطة واحدة): الوصول إلى 4 نقاط، بالتالي احتمالية التأهل ضمن أفضل ثوالث (الهزيمة إذا جاءت أمام زامبيا سيودع منتخبنا للتفوق بالمواجهات المباشرة).

- خسارتان (0 نقاط): تجمد الرصيد عند 3 نقاط، والأقرب هنا توديع منافسات البطولة، بينما التأهل ضمن أفضل ثوالث سيكون صعبًا للغاية.

وتنص لائحة بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، على أنه حال تساوي منتخبين في النقاط، يتم النظر أولًا للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة وأخيرًا إجراء القرعة

3_ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا

1- سيراليون – 4 نقاط.

2- مصر - 3 نقاط.

3- جنوب أفريقيا – 3 نقاط.

4- زامبيا - نقطة واحدة (لم يخض مباراة الجولة الثانية).

5- تنزانيا - بدون نقاط.

4_مشوار منتخب مصر للشباب

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى التي أقيمت على استاد القاهرة، قبل أن يخسر من سيراليون، برباعية مقابل هدف وحيد، في الجولة الثانية على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

5_ قائمة منتخب مصر للشباب

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم: مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.