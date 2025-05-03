الامارات | بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «البدلة»، والتي تقام في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

وتُعد البطولة محطة رئيسة ضمن أجندة الموسم المحلي لرياضة الجوجيتسو، وشهدت الجولة الثالثة في يومها الأول حضوراً لافتاً لمجموعة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من فئات الشباب والكبار والأساتذة، في أجواء تنافسية جمعت بين الموهبة والخبرة، وأسهمت في تطوير المهارات الفنية للمشاركين.

وتُوّج نادي بني ياس بالمركز الأول، فيما حلّت أكاديمية M.O.D في المركز الثاني، وجاء نادي الجزيرة في المركز الثالث.

حضر المنافسات كل من رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، ومدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة الدكتور راشد السويدي، والأمين العام المساعد بالإنابة لمجلس أبوظبي الرياضي الدكتور أحمد القبيسي، وعضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد الظاهري، ويوسف البطران، والمدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي سهيل العريفي، ومساعد مدير إدارة التنفيذ في شركة مدن العقارية أحمد الزعابي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف البطران، أن البطولة تشهد تطوراً مستمراً مع كل جولة، سواء على صعيد الأداء الفني أو حجم المشاركة وتفاعل الجمهور، مؤكداً أن هذه النجاحات تعكس الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو في الدولة، وحرص الاتحاد على تعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع.

وأضاف: «الحضور الجماهيري الكبير، والأداء القوي للاعبين واللاعبات، يرسخان أهداف البطولة في نشر القيم الرياضية والإنسانية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم المجتمعي، ضمن أجواء رياضية يسودها التنافس الإيجابي».

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد بالإنابة لدى مجلس أبوظبي الرياضي الدكتور أحمد القبيسي، أن البطولة أصبحت نموذجاً في التنظيم والتميز، ومؤشراً واضحاً على التقدم الذي تحققه رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والدولي بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل.

وأعرب اللاعب عبدالله البلوشي من أكاديمية M.O.D، الحائز الميدالية الذهبية في فئة الأساتذة (حزام بنفسجي) وزن 85 كغم، عن سعادته بالفوز، قائلاً: «تحقيق الميدالية الذهبية في هذه الجولة المهمة هو نتيجة للالتزام بالتدريب المستمر. فئة الأساتذة تتميز بالتوازن بين الطموح والخبرة والانضباط، ما يجعل المنافسة فيها تحدياً حقيقياً. وتمنحنا البطولة منصة مثالية لإثبات أن الشغف بالرياضة لا يرتبط بعمر، بل بالإرادة والعزيمة».

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة نزالات فئتي الناشئين تحت 14 و16 عاماً، على أن تُختتم الجولة الثالثة يوم غدٍ بمنافسات فئات البراعم والأشبال تحت 12 سنة.

. منافسات البطولة تتواصل اليوم بإقامة نزالات فئتي الناشئين تحت 14 و16 عاماً.