الامارات | حالة عثمان ديمبيلي تتحسن بشكل إيجابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي من «شد في عضلات الفخذ الخلفية» تعرض له خلال المواجهة التي فاز بها فريقه باريس سان جرمان على أرسنال الإنجليزي 1-0 في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن «حالته تتحسن بشكل إيجابي»، وفقاً لما أفاد به نادي العاصمة، أمس.

ولن يتم استدعاء ديمبيلي الذي يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة إلى المواجهة المقبلة غير المؤثرة في الدوري الفرنسي أمام ستراسبورغ اليوم.

وقال مدرب الفريق، الإسباني لويس إنريكي، في مؤتمر صحافي: «من المؤكد أنه لن يلعب غداً (اليوم)».

وكان النادي أصدر بياناً قبلها جاء فيه: «يعاني عثمان ديمبيلي من شد في عضلة الفخذ اليمنى. حالته تتحسن بشكل جيد. سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول وضعه في وقت قريب».