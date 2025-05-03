الامارات | منتخب المبارزة يشارك في بطولتي الجائزة الكبرى بكوريا والصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب الإمارات للمبارزة، سلاح السابر «فئة العموم»، في بطولة الجائزة الكبرى التي تستضيفها سيؤول عاصمة جمهورية كوريا، وانطلقت أمس، وتستمر حتى يوم غدٍ.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة موسى البلوشي، أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية هذا الموسم، بهدف إكساب اللاعبين المزيد من الخبرة، والاحتكاك بالمصنفين العالميين في مختلف الأسلحة.

ويضم منتخب السابر ثلاثة لاعبين هم: خليفة العبري، وحامد المازمي، وأحمد الحمادي، تحت إشراف المدرب فيرجيل مارسيل.

وأشار البلوشي إلى أن منتخب سلاح الفلوريه يستعد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري.

وأوضح أن تشكيلة منتخب سلاح الفلوريه تضم ثلاثة لاعبين ولاعبة واحدة، هم: فارس البلوشي، وحمد الجلاف، وخليفة الكعبي، وشما العبري، تحت قيادة المدير الفني أسامة عادل.