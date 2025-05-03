اخبار الرياضه

الامارات | منتخب المبارزة يشارك في بطولتي الجائزة الكبرى بكوريا والصين

0 نشر
دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | منتخب المبارزة يشارك في بطولتي الجائزة الكبرى بكوريا والصين 1/2
  • الامارات | منتخب المبارزة يشارك في بطولتي الجائزة الكبرى بكوريا والصين 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المبارزة يشارك في بطولتي الجائزة الكبرى بكوريا والصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب الإمارات للمبارزة، سلاح السابر «فئة العموم»، في بطولة الجائزة الكبرى التي تستضيفها سيؤول عاصمة جمهورية كوريا، وانطلقت أمس، وتستمر حتى يوم غدٍ.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة موسى البلوشي، أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية هذا الموسم، بهدف إكساب اللاعبين المزيد من الخبرة، والاحتكاك بالمصنفين العالميين في مختلف الأسلحة.

ويضم منتخب السابر ثلاثة لاعبين هم: خليفة العبري، وحامد المازمي، وأحمد الحمادي، تحت إشراف المدرب فيرجيل مارسيل.

وأشار البلوشي إلى أن منتخب سلاح الفلوريه يستعد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري.

وأوضح أن تشكيلة منتخب سلاح الفلوريه تضم ثلاثة لاعبين ولاعبة واحدة، هم: فارس البلوشي، وحمد الجلاف، وخليفة الكعبي، وشما العبري، تحت قيادة المدير الفني أسامة عادل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements