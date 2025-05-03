الامارات | فهد الظنحاني: الاجتهاد سرّ تألقي.. وأتمنّى العودة إلى المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف حارس مرمى فريق بني ياس فهد الظنحاني، اختيار المدرب الروماني كوزمين أولاريو لتدريب المنتخب في الفترة المقبلة، بالموفق، كون أن كوزمين ظل موجوداً في الدوري الإماراتي لفترة طويلة وحقق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى تدريبها، مؤكداً أنه يتمنّى العودة إلى صفوف المنتخب مجدداً خصوصاً في عهد المدرب الجديد كوزمين، واصفاً حظوظ المنتخب في التأهل إلى كأس العالم 2026 بأنها «موجودة.. ورغم صعوبة المهمة فإنها ليست مستحيلة»، معتبراً أن تألقه وظهوره بمستوى فني متطور في الفترة الأخيرة جاء بسبب الاجتهاد وكذلك بتعاون زملائه، معتبراً أن الفوز الذي حققه بني ياس على الشارقة أول من أمس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ20 لدوري أدنوك للمحترفين، يمثّل دفعة معنوية كبيرة للفريق، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها في الفترة الأخيرة.

وقال فهد الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: «حصدنا ثلاث نقاط كنا في أمسّ الحاجة إليها، وذلك لتحسين وضع الفريق في ترتيب جدول الدوري، ونحن كلاعبين وضعنا أنفسنا في هذا الوضع الصعب، ونحن قادرون كذلك على إخراج أنفسنا منه، خصوصاً أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية. الفوز على الشارقة جاء نتيجة للعمل الجاد في الفترة الأخيرة، وأتمنّى أن يواصل الفريق بقية المشوار بهذه الصورة نفسها وتحقيق نتائج إيجابية».

وأوضح: «إدارة بني ياس والجمهور وكل من ينتمي للفريق يستحقون منا الكثير، لذلك لابد من التضحية خلال الفترة المقبلة، وتقديم كل ما عندنا لجعل الفريق في وضع أفضل، وهناك بعض المباريات التي لم نوفق فيها، لكن هذا ليس عذراً، خصوصاً بالنسبة لي كحارس مرمى فإن المسؤولية التي تقع على عاتقي تُعد أكبر وتتطلب القتال».

وبسؤاله عن توقعاته للمنتخب بقيادة المدرب الجديد كوزمين، قال فهد الظنحاني «المرحلة المقبلة للمنتخب تتطلب التكاتف من الجميع، حتى يتمكن من الفوز في المباراتين المقبلتين في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وأتمنّى التوفيق للمنتخب ولكل لاعبيه، وسواء كنت معهم في الفترة المقبلة أم لا، فإن قلبي سيكون معهم».

وتابع: «كنت مع المنتخب لفترات طويلة في السابق، مع أكثر من مدرب من بينهم الهولندي مارفيك والأرجنتيني أورابارينا، وسليم عبدالرحمن، لكن يجب عليّ الاجتهاد أكثر ومواصلة التألق للوجود في المنتخب مرة أخرى، كون أنه ليس هناك لاعب لا يتمنّى الوجود في منتخب بلاده، ومن المؤكد أن المدرب كوزمين يعرفني جيداً نظراً إلى وجوده لفترة طويلة في الدوري الإماراتي».

وعن قدوته في حراسة المرمى، قال الظنحاني: «الحارس المخضرم ماجد ناصر هو قدوتي، فأسلوبه قريب من أسلوبي، وطريقته محببة لي، وكنت أتابعه منذ أن كنت صغيراً، لذلك فإنني أقتدي به».

ماجد حسن: الخسارة من بني ياس قاسية

وصف لاعب الشارقة ماجد حسن، الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام بني ياس أول من أمس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ20 لدوري أدنوك للمحترفين بأنها كانت قاسية، مشيراً إلى أنه يجب عليهم كلاعبين مراجعة حساباتهم والعمل على تصحيح الأخطاء قبل المواجهات المهمة التي تنتظر الفريق، مشيراً إلى أن «جمهور الشارقة يستحق تقديم مجهود مضاعف، ونحن كلاعبين نتحمّل المسؤولية». وأضاف ماجد حسن في تصريحات إعلامية: «بني ياس يستحق الفوز بعدما أدى مباراة كبيرة، رغم أنه كان يلعب بـ10 لاعبين».