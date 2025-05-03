الامارات | انطلاق بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمها هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة 105 متنافسات، من 12 جنسية.

وانطلقت البطولة من ثلاث محطات رئيسة، ضمّت 64 صيادة من أبوظبي، و18 من المرفأ، و23 من جزيرة دلما، وسط أجواء تنافسية تسلط الضوء على تنامي مشاركة المرأة في الرياضات البحرية.

وذكر مجلس أبوظبي الرياضي، في بيان صحافي، أن البطولة تجسّد توجهات دولة الإمارات لدعم تمكين المرأة، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضات التراثية والبحرية، من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة، تتيح لها إبراز قدراتها.

وتُعد البطولة إحدى محطات بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد للموسم 2024-2025، بإجمالي جوائز يتجاوز 800 ألف درهم، وتنال الفائزة بالمركز الأول 150 ألف درهم، والثانية 100 ألف درهم، والثالثة 50 ألف درهم.