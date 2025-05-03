الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد

يقف المقابل المادي عائقاً أمام شركة كرة القدم في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بخصوص تمديد عقد المدرب الأجنبي لموسم جديد، إذ يصر مسؤولو النادي على التجديد بالمقابل نفسه الذي يتقاضاه المدرب في الموسم الحالي، بينما يرغب المدرب في زيادة راتبه.

عائد

فشلت الجهود المبذولة مع لاعب بارز في لعبة فردية لإقناعه بالعدول عن رغبته في ترك اللعبة والتفرغ لعمله الجديد، بعدما شعر بأن العائد المالي من الرياضة لم يعد يكفيه لتلبية متطلبات حياته.

بند

يدرس إداري لفريق في الدرجة الأولى إمكانية إضافة بند جديد لعقد اللاعب الذي يلعب في مركز المهاجم الصريح، يمنح الإدارة الحق في تخفيض راتب اللاعب الشهري في حال انخفض مستواه الفني أو لم يسجل عدداً كافياً من الأهداف.

أسماء

استغرب متابعون لدوري الصالات قيام موقع اتحاد كرة القدم بكتابة أسماء اللاعبين في كشوفات المباريات بشكل غير دقيق ومنقوص، حيث لا يكتب اسم اللاعب المثبت في بطاقة الهوية، كما لا يكتب اسم الشهرة المعروف به اللاعب.

إصابات

برر مدرب لفريق في دوري الدرجة الأولى عدم تمكن الفريق من تحقيق نتائج إيجابية بالإصابات التي تعرض لها قرابة 10 لاعبين خلال الفترة الماضية، ما جعل مقاعد بدلاء الفريق بلا حلول تساعده على تحقيق الانتصارات.

مكافآت

قال إداري سابق لنادٍ في دوري الدرجة الأولى لمقربين منه إن العنصر المهم الذي أسهم في تراجع نتائج الفريق هو غياب مكافآت الفوز التي تمنح للاعبين بعد كل مباراة، خصوصاً أن الرواتب الشهرية للاعبين قليلة.

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