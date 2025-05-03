اخبار الرياضه

الامارات | رمسة ملاعب

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | رمسة ملاعب 1/2
  • الامارات | رمسة ملاعب 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد

يقف المقابل المادي عائقاً أمام شركة كرة القدم في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بخصوص تمديد عقد المدرب الأجنبي لموسم جديد، إذ يصر مسؤولو النادي على التجديد بالمقابل نفسه الذي يتقاضاه المدرب في الموسم الحالي، بينما يرغب المدرب في زيادة راتبه.

عائد

فشلت الجهود المبذولة مع لاعب بارز في لعبة فردية لإقناعه بالعدول عن رغبته في ترك اللعبة والتفرغ لعمله الجديد، بعدما شعر بأن العائد المالي من لم يعد يكفيه لتلبية متطلبات حياته.

بند

يدرس إداري لفريق في الدرجة الأولى إمكانية إضافة بند جديد لعقد اللاعب الذي يلعب في مركز المهاجم الصريح، يمنح الإدارة الحق في تخفيض راتب اللاعب الشهري في حال انخفض مستواه الفني أو لم يسجل عدداً كافياً من الأهداف.

أسماء

استغرب متابعون لدوري الصالات قيام موقع اتحاد كرة القدم بكتابة أسماء اللاعبين في كشوفات المباريات بشكل غير دقيق ومنقوص، حيث لا يكتب اسم اللاعب المثبت في بطاقة الهوية، كما لا يكتب اسم الشهرة المعروف به اللاعب.

إصابات

برر مدرب لفريق في دوري الدرجة الأولى عدم تمكن الفريق من تحقيق نتائج إيجابية بالإصابات التي تعرض لها قرابة 10 لاعبين خلال الفترة الماضية، ما جعل مقاعد بدلاء الفريق بلا حلول تساعده على تحقيق الانتصارات.

مكافآت

قال إداري سابق لنادٍ في دوري الدرجة الأولى لمقربين منه إن العنصر المهم الذي أسهم في تراجع نتائج الفريق هو غياب مكافآت الفوز التي تمنح للاعبين بعد كل مباراة، خصوصاً أن الرواتب الشهرية للاعبين قليلة.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا