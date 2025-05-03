الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
كلباء - دبا الحصن 18:05
خورفكان - النصر 18:05
الوصل - شباب الأهلي 20:45
نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
الأهلي - كاواساكي 20:30
أستون فيلا - فولهام 15:30
أرسنال - بورنموث 20:30
ليتشي - نابولي 20:00
إنتر ميلان - هيلاس فيرونا 22:45
ديبورتيفو ألافيس - أتلتيكو مدريد 16:00
لاس بالماس - فالنسيا 20:30
بلد الوليد - برشلونة 23:00
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