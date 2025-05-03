اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

كلباء - دبا الحصن 18:05

خورفكان - النصر 18:05

الوصل - شباب الأهلي 20:45

نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الأهلي - كاواساكي 20:30

أستون فيلا - فولهام 15:30

أرسنال - بورنموث 20:30

ليتشي - نابولي 20:00

إنتر ميلان - هيلاس فيرونا 22:45

ديبورتيفو ألافيس - أتلتيكو مدريد 16:00

لاس بالماس - فالنسيا 20:30

بلد الوليد - 23:00

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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