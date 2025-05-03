شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمباراة حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الكرة بالنادي الاهلى مساء اليوم، السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الأحد، فى الجولة الرابعة لمرحلة الحسم من بطولة الدوري المصري.وهي المباراة الثانية للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس الذي تم تعيينه بشكل مؤقت عقب رحيل السويسري مارسيل كولر.

ويتطلع النحاس لمواصلة الانتصارات، حيث فاز الأحمر على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن النحاس يرغب فى تصحيح الأخطاء وتقديم عرض قوي من أجل إسعاد الجماهير التي لم تكن راضية عن الأداء في مباراة بتروجت.

ومن المقرر أن تشهد مباراة بتروجت تغييرات في التشكيل أبرزها عودة ياسر إبراهيم للدفاع بسبب إصابة المغربي أشرف داري الذي غادر مباراة بتروجت للإصابة، وأثبتت الفحوصات معاناته من شد فى العضلة الخلفية يحتاج تأهيل قرابة الأربعة أسابيع.