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الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمباراة حرس الحدود فى الدوري

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الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمباراة حرس الحدود فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد الله

السبت، 03 مايو 2025 02:30 ص

يدخل فريق الكرة بالنادي الاهلى مساء اليوم، السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الأحد، فى الجولة الرابعة لمرحلة الحسم من بطولة .وهي المباراة الثانية للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس الذي تم تعيينه بشكل مؤقت عقب رحيل السويسري مارسيل كولر.

ويتطلع النحاس لمواصلة الانتصارات، حيث فاز الأحمر على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن النحاس يرغب فى تصحيح الأخطاء وتقديم عرض قوي من أجل إسعاد الجماهير التي لم تكن راضية عن الأداء في مباراة بتروجت.

ومن المقرر أن تشهد مباراة بتروجت تغييرات في التشكيل أبرزها عودة ياسر إبراهيم للدفاع بسبب إصابة المغربي أشرف داري الذي غادر مباراة بتروجت للإصابة، وأثبتت الفحوصات معاناته من شد فى العضلة الخلفية يحتاج تأهيل قرابة الأربعة أسابيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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