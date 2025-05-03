شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تعادل الزمالك مع المصرى البورسعيدي سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضي باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع الفريقان في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.