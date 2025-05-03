شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان اليوم فى الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم السبت مباراتان ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، حيث يستضيف إنبى نظيره الجونة فى الخامسة مساءً، فيما يلعب مودرن سبورت مع غزل المحلة في الثامنة مساءً.

ترتيب الدوري المصري

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة والمصري بالمركز الرابع برصيد 34 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

لا يزال الصراع على جائزة أفضل هداف في الدوري المصري لموسم 2024-2025 مشتعلا مع الاقتراب من النهاية.

ويتصدر إمام عاشور لاعب وسط الأهلي وناصر منسي مهاجم الزمالك وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي الترتيب رغم أن الثلاثي لم يسجل في الجولة الحالية.

ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة الثالثة للمرحلة النهائية

1- إمام عاشور - الأهلي - 9 أهداف

= - ناصر منسي - الزمالك - 9 أهداف

= - أسامة فيصل - البنك الأهلي - 9 أهداف

2 - محمد علي بن حمودة - غزل المحلة - 8 أهداف

= - شادي حسين - زد - 8 أهداف

3 - فيستون ماييلي - بيراميدز - 7 أهداف

= - عمرو ناصر - فاركو - 7 أهداف

= ياو أنور - البنك الأهلي - 7 أهداف

= صلاح محسن - المصري - 7 أهداف

4 - مصطفى فتحي - بيراميدز - 6 أهداف

= - محمود زلاكة - سيراميكا - 6 أهداف

الفلسطيني وسام أبو علي حصد جائزة هداف الدوري المصري عن الموسم الماضي بعدما سجل 18 هدفا منذ انضمامه للأهلي في يناير 2024.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري

مرحلة تفادى الهبوط

السبت 3 مايو

إنبى & الجونة..5 مساء

مودرن سبورت & غزل المحلة..8 مساء

مجموعة التتويج

الاحد 4 مايو

فاركو & بيراميدز..5 مساء

الاهلى & حرس الحدود..8 مساء

الاثنين 5 مايو

بتروجت & سيراميكا..5 مساء

البنك الاهلى & الزمالك..8 مساء

نظام دوري نايل الاستثنائى

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط. وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي. وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.