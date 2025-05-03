شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عباس: مصر من أوائل الدول التى احتضنت رياضة الجولف وهناك خطة لانتشارها والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن ممدوح عباس عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف السابق، إن مصر من أوائل الدول التي احتضنت رياضة الجولف، مشيراً إلى أن هناك خطة يعمل عليها الاتحاد الحالي من أجل انتشار اللعبة بشكل كبير.

وأضاف عباس، خلال حواره لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر على قناة "أون سبورتس": "الجولف إلى حد ما لعبة مكلفة، ولكنها مختلفة عن أي لعبة أخرى، وأشكال المضارب فيها مختلفة وتحتاج إلى أن اللاعب تكون لديه لياقة".

وأعلنت قناة On Sport إذاعة فعاليات البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات، والتي ستُقام خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو الجاري في كل من نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز للجولف، بالتعاون بين الاتحاد العربي والاتحاد المصري للجولف.

ويشارك في البطولة أكثر من 110 لاعبين يمثلون 12 دولة عربية، هي: البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، الإمارات العربية المتحدة ومصر (الدولة المضيفة).

وأعلن الاتحاد العربي والاتحاد المصري للجولف عن إقامة مهرجان للجولف على هامش فعاليات البطولة في نادي مدينتي للجولف، يتضمن عروضًا رياضية وترفيهية، أبرزها عروض فريق The Trick Shot Boys المتخصص في الاستعراضات الفنية للجولف، إلى جانب حضور الخبير العالمي Nick Horrocks، الذي يعمل على تطوير برامج مبتكرة لتعليم الجولف.