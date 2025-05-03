شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عباس: سنسعى لتنظيم البطولة العربية للجولف بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن ممدوح عباس عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف السابق، إن بطولة كأس الجولف أقدم من الدوري المصري وكأس مصر.

وأضاف عباس، خلال حواره لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر على قناة "أون سبورتس": "البطولة العربية للجولف هي الرئيسية للدورى العربي والمنطقة العربية كلها، وتشارك فيها دول كثيرة، مثل السعودية وتونس الجزائر والمغرب، بلاعبين كثيرين".

وأضاف عباس: "إن شاء الله تنظم السنة الحالية بشكل مختلف عن السابق، واتحاد الجولف وضع خطة بداية من البطولة العربية يوسعوا اللعبة في مصر وسينظمون مهرجان بتواجد مطربين من أجل تشجيع الناس للتواجد".

وتابع: "كنا من أوائل الدول في العالم التي احتضنت اللعبة، وكأس الجولف المصري أقدم من الدوري وكأس مصر، وأبطال العالم كان يأتون من أجل المشاركة فيها".

وأعلنت قناة On Sport إذاعة فعاليات البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات، والتي ستُقام خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو الجاري في كل من نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز للجولف، بالتعاون بين الاتحاد العربي والاتحاد المصري للجولف.

ويشارك في البطولة أكثر من 110 لاعبين يمثلون 12 دولة عربية، وهي: البحرين ، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، الإمارات العربية المتحدة ومصر (الدولة المضيفة).

وأعلن الاتحاد العربي والاتحاد المصري للجولف عن إقامة مهرجان للجولف على هامش فعاليات البطولة في نادي مدينتي للجولف، يتضمن عروضًا رياضية وترفيهية، أبرزها عروض فريق The Trick Shot Boys المتخصص في الاستعراضات الفنية للجولف، إلى جانب حضور الخبير العالمي Nick Horrocks، الذي يعمل على تطوير برامج مبتكرة لتعليم الجولف.