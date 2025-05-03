شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات محمد نصر أمام إنبى فى الدورى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، خدمات مدافعه محمد نصر أمام إنبى في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة تفادى الهبوط في بطولة الدورى "دورى nile".

وغاب محمد نصر عن الإسماعيلى في المباريات الماضية نتيجة إيقافه من قبل رابطة الأندية لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد طرده المباشر في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش.

ويعود محمد نصر لتدعيم خط دفاع الإسماعيلى في مباراة إنبى المقبلة، والتي ستكون حاسمة بشكل كبير، خاصة أنها مع أحد المتنافسين المباشرين للهروب من الهبوط.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

أحرز صامويل أمادى هدف المباراة الأول لسموحة في الدقيقة 27 بعد عرضية مميزة من محمد سعيد مكرونة تخطت كل المدافعين لتجد أمادى ليضعها بسهولة في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وتعادل نادر فرج للإسماعيلى في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من محمد عبد السميع ليسدد الكرة بقوة تصطدم بالعارضة وتسكن شباك الهانى سليمان.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بمجموعة تفادى الهبوط، فيما رفع الإسماعيلى رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع في انتظار باقى مباريات الجولة.