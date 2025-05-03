الامارات | شباب الأهلي ينشد حسم الدوري في «زعبيل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع شباب الأهلي لحسم لقب دوري أدنوك للمحترفين، حينما يحل ضيفاً على الوصل في استاد زعبيل عند الساعة 20:45 من مساء اليوم في افتتاح المرحلة الـ23 من المسابقة.

ويحتاج «فرسان دبي» إلى نقطة واحدة من أجل التتويج بلقبه التاسع، والخامس منذ انطلاق دوري المحترفين، ليصبح الفريق الأكثر تتويجاً باللقب منذ تغيير مسمى البطولة.

ويملك شباب الأهلي في رصيده 56 نقطة مبتعداً بفارق 11 نقطة عن الشارقة صاحب المركز الثاني والذي خسر أول من أمس أمام بني ياس 1-2، في مباراة مؤجلة من الجولة 20.

ولا تبدو المواجهة سهلة على شباب الأهلي لحاجة الوصل أيضاً إلى الفوز، لمواصلة مساعيه نحو المنافسة على المركز الثالث، والمؤهل إلى دوري أبطال آسيا، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوحدة، الذي يحتل المركز الثالث حالياً.

ولم يعرف شباب الأهلي طعم الخسارة في 22 مباراة سابقة، مُحققاً الفوز في 17 والتعادل في خمسة لقاءات، مُسجلاً 50 هدفاً كأقوى خط هجوم مع العين، فيما استقبلت شباكه 16 هدفاً خلف الشارقة صاحب أقوى خط دفاع باستقباله 13 هدفاً فقط.

وقدم شباب الأهلي موسماً استثنائياً تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا، بوصوله إلى نهائي كأس رئيس الدولة، إذ سيواجه الشارقة في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل، كما وصل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين وخسرها أمام الجزيرة 1-2، كما توج بلقب السوبر المحلي على حساب الوصل، وكذلك بالسوبر الإماراتي القطري على حساب الريان.

وفي مباراة ثانية تقام اليوم يخوض دبا الحصن الساعي إلى إنقاذ موسمه من الهبوط اختباراً صعباً على أرض مضيفه كلباء، بعد أن احتدمت المنافسة على المقعد الثاني الذي سيرافق العروبة إلى دوري الهواة.

ويحتل دبا الحصن المركز الـ13 (قبل الأخير) برصيد 16 نقطة وبفارق خمس نقاط عن البطائح أقرب منافسيه على البقاء.

ومضى دبا الحصن في محاولاته للنجاة من شبح الهبوط قبل أن يتعثر في الجولة الماضية بالخسارة أمام النصر بهدف دون مقابل، بيد أن آماله قد تجددت بعد خسارة البطائح من الوصل 1-3، في الجولة نفسها، ليبقى فارق النقاط الخمس كما هو دون تغيير.

ولن تكون مهمة دبا الحصن سهلة بعد أن تنفس كلباء الصعداء بعد الفوز على الجزيرة 2-1 في الجولة الماضية بعد ست جولات متتالية لم يتذوق فيها «النمور» طعم الفوز، ليتقدم خطوة كبيرة نحو النجاة من شبح الهبوط، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثالثة تقام اليوم أيضاً يسعى خورفكان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر والعودة إلى الواجهة من جديد بعد خسارته في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي برباعية نظيفة أوقفت سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها على مدار ست جولات متتالية، ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

في المقابل، تتزايد طموحات النصر لتحقيق الفوز بعد أن تحسنت نتائجه في آخر جولتين بالفوز على الشارقة 2-1، وعلى دبا الحصن بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس وبفارق خمس نقاط فقط عن الوحدة الثالث.