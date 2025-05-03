شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تدريباته مساء اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز ، والتي تجمعه بفريق الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق الثامن من مايو الجاري باستاد برج العرب.

وكان التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للمصري، قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة الفريق بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي جمعت المصري والزمالك وانتهت بالتعادل السلبي.

في ذات السياق، تأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري والتي تجمعه بالأهلي والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعادل الزمالك مع المصرى البورسعيدي سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع المصري في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.