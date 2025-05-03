شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 2 –5 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 2 –5 – 2025 هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه لأهم الأخبار على الساحة الرياضية.

التعادل السلبى يحسم مواجهة زد وطلائع الجيش فى الدورى

حسم التعادل السلبى مواجهة زد وطلائع الجيش، في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري. الزمالك يبدأ مرحلة تجديد عقد ناصر ماهر

استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على موعد مناقشة تجديد عقد ناصر ماهر لاعب الفريق، والذى يمتد عقده إلى يناير 2028، أي أنه من حقه التوقيع لأى نادٍ فى صيف 2027.

الأهلى يتعاقد مع محمد على بن رمضان لمدة 4 مواسم مقابل 1.8 مليون دولار

نجح مسئولو الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، وكذلك حسم الأمور المالية للصفقة مع ناديه المجري.

الإسماعيلى بـ10 لاعبين يتعادل مع سموحة 1 /1 في الدورى.. فيديو

تعادل فريق الإسماعيلى مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

خطوات الزمالك للتصعيد فى أزمة زيزو

تصاعدت الأزمة بين أحمد مصطفى زيزو، ومسئولي الزمالك وذلك بعد تقدم اللاعب بشكوى ضد النادى فى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، واتهامهم بترويعه وإهانته لإرغامه على تجديد عقده مع الفريق، بالإضافة إلى مواصلة انقطاعه عن التدريبات منذ 10 أبريل الماضى، وتخلفه عن حضور جلسات التحقيق الثلاث التى حددها النادى.

يحيى عطية الله يواصل الغياب عن الأهلى أمام بتروجت بسبب الخلفية

يواصل المغربى يحيى عطية الله، الظهير الايسر للنادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري المصري بسبب الإصابة.

الألماني روجر شميت يعتذر عن تدريب الأهلي.. اعرف السبب

اعتذر الألماني روجر شميت عن تدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي ، بعدما تلقى عرضاً جاداً ورسمياً من إدارة القلعة الحمراء لخلافة السويسري مارسيل كولر.