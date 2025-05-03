شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الهبوط بالدورى بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 2-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تصدر فريق زد مجموعة الهبوط في المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة وحل الجونة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة وجاء الاتحاد السكندري ثالثاً برصيد 22 نقطة.



ترتيب مجموعة الهبوط

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

وأقيمت اليوم الجمعة 2-5-2025 مبارتين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الهبوط بمسابقة الدوري المصري الممتاز،حيث التقى زد مع طلائع الجيش وواجه الإسماعيلي نظيره سموحة.

زد 0-0 طلائع الجيش

حسم التعادل السلبى مواجهة زد وطلائع الجيش، في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول في ترتيب مجموعة تفادى الهبوط، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع.

الإسماعيلى 1-1 سموحة

تعادل فريق الإسماعيلى مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

أحرز صامويل أمادى هدف المباراة الأول لسموحة في الدقيقة 27 بعد عرضية مميزة من محمد سعيد مكرونة تخطت كل المدافعين لتجد أمادى ليضعها بسهولة في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وتعادل نادر فرج للإسماعيلى في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من محمد عبد السميع ليسدد الكرة بقوة تصطدم بالعارضة وتسكن شباك الهانى سليمان.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بمجموعة تفادى الهبوط، فيما رفع الإسماعيلى رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع في انتظار باقى مباريات الجولة.