شكرا لقرائتكم خبر عن محمود زلاكة يشارك فى مران سيراميكا ويعلن جاهزيته لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، تطبيق نظام اليوم الكامل بالتدريب صباحا ومساء استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب في بطولة الدورى.

شارك محمود عبد الحفيظ الشهير بزلاكة لاعب وسط سيراميكا، في تدريبات الفريق اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب في بطولة الدورى.

وغاب محمود زلاكة عن سيراميكا في مباراة البنك الأهلى التى خسرها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "مجموعة اللقب".

وقرر على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، تطبيق نظام اليوم الكامل بالتدريب صباحا ومساء استعدادا لمواجهة بتروجت، وحرص على ماهر على الحديث مع اللاعبين للعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة الكبيرة من البنك الأهلى، مطالبا بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام الفريق البترولى، محذرا من قوة بتروجت في المرتدات.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس في ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 27 نقطة، بعدما لعب مباراتين في دور الحسم فاز في لقاء وخسر الآخر مسجلا 4 أهداف واستقبلت شباكه مثلها.