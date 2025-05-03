شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحتج رسميا على حكام مباراة سموحة بسبب الأخطاء الكارثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادى الإسماعيلى احتجاجا للاتحاد المصرى لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، بسبب الأخطاء الكارثية التى شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أمام فريق سموحة، بالإضافة إلى المخالفة الفجة لبروتوكول تقنية الفيديو "فار".

وجاء احتجاج الإسماعيلى، بسبب تكرار تعرض الفريق للظلم التحكيمى خلال مبارياته فى مختلف المسابقات المحلية هذا الموسم.



بيان الإسماعيلى

تعادل فريق الإسماعيلى مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

أحرز صامويل أمادى هدف المباراة الأول لسموحة في الدقيقة 27 بعد عرضية مميزة من محمد سعيد مكرونة تخطت كل المدافعين لتجد أمادى ليضعها بسهولة في شباك أحمد عادل عبد المنعم، وتعادل نادر فرج للإسماعيلى في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من محمد عبد السميع ليسدد الكرة بقوة تصطدم بالعارضة وتسكن شباك الهانى سليمان.

وشهدت المباراة تلقى عبد الرحمن الدح الكارت الأحمر بعد تدخله على قدم محمد ربيعة، الأمر الذى جعل تقنية الفيديو تستدعى الحكم أحمد الغندور، الذى عاد وأعطى للدح الإنذار الثانى والكارت الأحمر.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بمجموعة تفادى الهبوط، فيما رفع الإسماعيلى رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع في انتظار باقى مباريات الجولة.