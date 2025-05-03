شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن تفاصيل بطولة مصر الدولية 3X3 المؤهلة لكأس روسيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، إقامة بطولة تصفيات مصر الدولية، المؤهلة لكأس روسيا 2025، مرحلة تحت 12 سنة 3X3.

وكشف الاتحاد أن البطولة ستقام على ملاعب نادي زد الرياضي بالتجمع الخامس، وذلك يوم السبت الموافق 17 مايو 2025.

وأكد الاتحاد أن البطولة تشهد مشاركة اللاعبين تحت 12 عامًا أولاد مواليد 2013 و2014 فقط، وأي فريق يتكون من 4 لاعبين، بحد أدنى 2 لاعبين مواليد 2013، وحد أقصى 2 لاعبين مواليد 2014، وأي فريق يتكون من 3 لاعبين، حد أدنى 2 لاعبين مواليد 2013، ولاعب واحد فقط مواليد 2014.

وشدد الاتحاد على أنه لا يجوز أن يتكوّن فريق بالكامل من لاعبين مواليد 2014، ولكن مسموح أن يكون الفريق بالكامل من مواليد 2013.

وأكد الاتحاد أنه تم فتح باب التسجيل للاشتراك في البطولة من الخميس 1 مايو، وينتهي منتصف ليل الأربعاء 14 مايو 2025.

وأتم الاتحاد في بيانه أن جوائز البطولة تتمثل في تمثيل مصر في كأس روسيا 2025 للفريق الفائز، وكؤوس وميداليات للمراكز الثلاثة الأولى، وشهادات تقدير لجميع الفرق المشاركة.