شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب زامبيا: نحترم منتخب مصر للشباب ومباراة الغد صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بويد ماوندا المدير الفني لمنتخب زامبيا تحت 20 عاما، أن فريقه جاهز للمواجهة غدا أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بأمم أفريقيا للشباب التي تقام في مصر.

وأضاف ماوندا، في تصريحات صحفية قبل مباراة الغد: "الراحة لمدة أسبوع أفادتنا للتحضير جيدا قبل المباراة، ولدينا تركيز تام في المباراة ونسعي للفوز غدا".

وتابع: "نعلم أن منتخب مصر سيخوض مباراتنا بمعنويات كبيرة بعد الهزيمة من سيراليون وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء".

واختتم تصريحاته قائلا: "هدفنا الوصول لكأس العالم وراض عن أداء اللاعبين امام سيراليون في المباراة السابقة، وكانت هناك فرص كثيرة تترجم لأهداف.. ونحترم منتخب مصر جيدا في مباراة الغد".

يدخل منتخب زامبيا اللقاء برصيد نقطة واحدة من التعادل مع سيراليون سلبيا، بينما يملك الفراعنة 3 نقاط من الفوز على جنوب أفريقيا.