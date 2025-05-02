شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 2-5-2025 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اليوم الجمعة 2-5-2025 إقامة مبارتين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الهبوط بمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث التقى زد مع طلائع الجيش وواجه الإسماعيلي نظيره سموحة.

زد 0-0 طلائع الجيش

حسم التعادل السلبى مواجهة زد وطلائع الجيش، في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول في ترتيب مجموعة تفادى الهبوط، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع.

الإسماعيلى 1-1 سموحة

تعادل فريق الإسماعيلى مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

أحرز صامويل أمادى هدف المباراة الأول لسموحة في الدقيقة 27 بعد عرضية مميزة من محمد سعيد مكرونة تخطت كل المدافعين لتجد أمادى ليضعها بسهولة في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وتعادل نادر فرج للإسماعيلى في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من محمد عبد السميع ليسدد الكرة بقوة تصطدم بالعارضة وتسكن شباك الهانى سليمان.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بمجموعة تفادى الهبوط، فيما رفع الإسماعيلى رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع في انتظار باقى مباريات الجولة.