شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة زد وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مواجهة زد وطلائع الجيش، في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول في ترتيب مجموعة تفادى الهبوط، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع.

تشكيل زد أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال - محمد إسماعيل - أحمد طارق

خط الوسط: عمار حمدي - بيتر موتوموسي - ماتا ماجاسا - أحمد عادل ميسي

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي زد كل من: عمرو حسام - محمد سمير - سامح إبراهيم - محمد أشرف - عبد الرحمن عماد - حمدي علاء - أحمد الصغيري - ديلسون كاموني.

تشكيل طلائع الجيش أمام زد

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: أحمد متعب - محمد فتح الله - خالد سطوحي - خالد عوض

خط الوسط: إسلام محارب - عماد فتحي - علي حمدي

خط الهجوم: كريم طارق - رجب عمران - يسري وحيد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء طلائع الجيش كل من: محمد شعبان - عمرو طارق - أحمد علاء - محمد هاني - أحمد عبد الرحمن - مصطفى الخواجة - أحمد سمير - أحمد الشيخ - جودوين شيكا.