شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعيّن وائل شكر مديرًا للكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، تعيين الكابتن وائل شكر مديرًا للكرة بالنادي.

يأتي هذا القرار في إطار خطة الإدارة الرامية إلى تعزيز الانضباط والتنظيم داخل صفوف الفريق، ودعم الجهاز الفني فيما تبقى من منافسات الموسم الجاري.

هذا ويتمنى مجلس الإدارة التوفيق للكابتن وائل شكر في مهمته الجديدة، وأن تسهم خبراته في تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره الوفية.