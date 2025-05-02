شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 –5 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 –5 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها نجاح الأهلى فى التعاقد مع التونسى محمد على بن رمضان استعدادا لكأس العالم للأندية.

الكشف الطبى يفصل الأهلى عن إعلان صفقة محمد على بن رمضان

يخضع التونسي محمد علي بن رمضان الوافد الجديد للنادي الأهلى، لكشف طبي خلال الأيام المقبلة تمهيدا للإعلان عن صفقة انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمي استعدادا للمشاركة مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية يونيو المقبل.

الزمالك يبدأ مرحلة تجديد عقد ناصر ماهر

استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على موعد مناقشة تجديد عقد ناصر ماهر لاعب الفريق، والذى يمتد عقده إلى يناير 2028، أي أنه من حقه التوقيع لأى نادٍ فى صيف 2027.

الأهلى يتعاقد مع محمد على بن رمضان لمدة 4 مواسم مقابل 1.8 مليون دولار

نجح مسئولو الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، وكذلك حسم الأمور المالية للصفقة مع ناديه المجري.

الإسماعيلى بـ10 لاعبين يتعادل مع سموحة 1 /1 في الدورى.. فيديو

تعادل فريق الإسماعيلى مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

خطوات الزمالك للتصعيد فى أزمة زيزو

تصاعدت الأزمة بين أحمد مصطفى زيزو، ومسئولي الزمالك وذلك بعد تقدم اللاعب بشكوى ضد النادى فى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، واتهامهم بترويعه وإهانته لإرغامه على تجديد عقده مع الفريق، بالإضافة إلى مواصلة انقطاعه عن التدريبات منذ 10 أبريل الماضى، وتخلفه عن حضور جلسات التحقيق الثلاث التى حددها النادى.

يحيى عطية الله يواصل الغياب عن الأهلى أمام بتروجت بسبب الخلفية

يواصل المغربى يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري المصري بسبب الإصابة.

اشترط توفير الحماية الكاملة داخل المقر.. متى يعود زيزو لتدريبات الزمالك؟

في جولة جديدة من المفاوضات بين أحمد سيد زيزو ونادي الزمالك، اشترط اللاعب توفير الحماية الكاملة له داخل مقر النادي كشرط أساسي قبل عودته إلى التدريبات وحضوره التحقيقات، مطالبًا الإدارة بضمان عدم تعرضه لأي إيذاء من قِبل أعضاء النادي أو روّاده أو العاملين فيه، وكان كشف اللاعب أحمد سيد زيزو، خلال شكوته إلى اتحاد الكرة المصري، عن سبب تغيبه عن تدريبات والتحقيقات التي يجريها نادي الزمالك.

البطولة العربية للجولف حصرياً على On Sport ( فيديو )

أعلنت قناة On Sport إذاعة فعاليات البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات، والتي ستُقام خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو الجاري في كل من نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز للجولف، بالتعاون بين الاتحاد العربي والاتحاد المصري للجولف.

اتحاد الطائرة يستقر على المدرسة الإيطالية لتدريب منتخب الرجال

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، على اختيار المدرسة الإيطالية للاستعانة بأحد خبرائها لقيادة منتخب الرجال في المرحلة المقبلة.

الألماني روجر شميت يعتذر عن تدريب الأهلي.. اعرف السبب

اعتذر الألماني روجر شميت عن تدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي ، بعدما تلقى عرضاً جاداً ورسمياً من إدارة القلعة الحمراء لخلافة السويسري مارسيل كولر.

الزمالك يستعيد الونش وبنتايج فى مباراة البنك الأهلى بالدوري

يستعيد الزمالك خدمات ثنائى الفريق، محمود حمدى الونش، ومحمود بنتايج أمام البنك الأهلى في المباراة المقبلة التي تجمع الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة الدورى بمرحلة الحسم.

إنجاز جديد للرياضة المصرية فى بطولة العالم للناشئين 2025

أعلن الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة المهندسة آمنة الطرابلسي عن نجاح المفاوضات مع الاتحاد الدولي للاسكواش بشأن بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 19 سنة، والتي من المُقرر إقامتها في نادي بلاك بول – مصر، خلال الفترة من 20 يوليو حتى 1 أغسطس 2025.