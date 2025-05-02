الأهلي يحسم صفقة بن رمضان بعد مفاوضات شاقة ورفع العرض المالي

الشارقة - اميمة ياسر - نجح مسئولو الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، وكذلك حسم الأمور المالية للصفقة مع ناديه المجري.

ونجحت مفاوضات أسامة هلال مع النادي المجري على بعدما رفع الأهلي عرضه المالي من مليون و600 ألف دولار إلى مليون و800 ألف دولار للحصول على موافقة النادي المجري بإتمام الصفقة.

تفاصيل الاتفاق مع بن رمضانوقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن أسامة هلال رئيس لجنة الإكساوتنج بالأهلي، تواجد في المجر خلال الأيام الماضية لإنهاء صفقة محمد بن رمضان.أضاف المصدر أن محمد بن رمضان سيوقع على عقود انضمامه لصفوف الأهلي، لمدة 4 مواسم، تبدأ من يونيو 2025، لتكون بداية مشواره في كأس العالم للأندية.وأشار المصدر إلى أن اللاعب التونسي سيخضع لفحص طبي أولي في المجر، قبل تحديد موعد وصوله إلى القاهرة لإتمام التعاقد مع الأهلي بشكل رسمي.وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات لضم محمد بن رمضان خلال فترات الانتقالات الماضية، لكن كانت هناك مغالاة من النادي المجري، بينما الآن سيدخل اللاعب التونسي موسمه الأخير، حيث ينتهي تعاقده مع فرينكفاروزي، يونيو 2026.