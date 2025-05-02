دورة مدريد: رود الى النهائي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : بلغ النروجي كاسبر رود نهائي دورة مدريد لماسترز الألف في كرة المضرب بفوزه على الارجنتيني فرانسيسكو شيروندولو 6 4 و7 5 الجمعة.

ويلتقي رود في المباراة النهائية الفائز من الإيطالي لورنتسو موزيتي والبريطاني جاك درايبر اللذين يلتقيان لاحقا.

وتلقى رود العلاج في ظهره في مطلع المباراة قبل ان يكملها ونجح في حسم المجموعة الاولى في صالحه في مدى 48 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، تبادل اللاعبان كسر الارسال أكثر من مرة لكن رود كان الاكثر فعالية عندما تمكن من انتزاع ارسال منافسه في الشوط الثاني عشر ليحسم النتيجة في صالحه.