شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد للرياضة المصرية فى بطولة العالم للناشئين 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة المهندسة آمنة الطرابلسي عن نجاح المفاوضات مع الاتحاد الدولي للاسكواش بشأن بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 19 سنة، والتي من المُقرر إقامتها في نادي بلاك بول – مصر، خلال الفترة من 20 يوليو حتى 1 أغسطس 2025.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق إنجاز مهم، حيث تم رفع عدد اللاعبين المسموح بمشاركتهم من 4 إلى 6 لاعبين، الأمر الذي يُعزز من فرص مصر في الحفاظ على اللقب العالمي، كما يمنح مزيدًا من اللاعبين الواعدين فرصة ثمينة لاكتساب الخبرات الدولية والمشاركة في أعرق محفل شبابي على مستوى اللعبة.

وحصدت مصر لقب الناشئين 15 مرة آخرها محمد زكريا في النسخة الماضية، بينما على مستوى الناشئات، توجت مصر باللقب 16 مرة آخرها لأمينة عرفي.

وعادلت أمينة عرفي في النسخة الماضية الرقم التاريخي المسجل باسم نور الشربيني بعد حصد لقب بطولة العالم للناشئات ثلاث مرات.

وتمتلك أمينة عرفي فرصة ذهبية للانفراد بالرقم القياسي حال توجت باللقب للمرة الرابعة، أما على مستوى الناشئين فنجح محمد زكريا في استعادة اللقب لمصر بعد غياب منذ تتويج مصطفى عسل في 2019.