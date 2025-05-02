شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين زد وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

تعادل زد وطلائع الجيش سلبيا في الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

تشكيل زد أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال - محمد إسماعيل - أحمد طارق

خط الوسط: عمار حمدي - بيتر موتوموسي - ماتا ماجاسا - أحمد عادل ميسي

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي زد كلًا من: عمرو حسام - محمد سمير - سامح إبراهيم - محمد أشرف - عبد الرحمن عماد - حمدي علاء - أحمد الصغيري - ديلسون كاموني.

تشكيل طلائع الجيش أمام زد

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: أحمد متعب - محمد فتح الله - خالد سطوحي - خالد عوض

خط الوسط: إسلام محارب - عماد فتحي - علي حمدي

خط الهجوم: كريم طارق - رجب عمران - يسري وحيد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء طلائع الجيش كلًا من: محمد شعبان - عمرو طارق - أحمد علاء - محمد هاني - أحمد عبد الرحمن - مصطفى الخواجة - أحمد سمير - أحمد الشيخ - جودوين شيكا.

ترتيب زد وطلائع الجيش فى الدورى

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

ويسعى زد إلى مواصلة الانتصارات بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي، من أجل تصحيح مساره بعد سلسلة من العروض غير المرضية دفعته للتواجد في مجموعة الهبوط والابتعاد عن المراكز الأولى في جدول المسابقة.

فيما يسعى طلائع الجيش لتحقيق الانتصار وتعويض الخسارة الأخيرة من الاتحاد السكندري، في الظهور الأول للفريق العسكري تحت قيادة هيثم شعبان، والذي تولى المهمة بدلا من عبد الحميد بسيوني الذي استقال من منصبه، حيث يرغب في استعادة عروضه القوية.