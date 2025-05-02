شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبى يفصل الأهلى عن إعلان صفقة محمد على بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يخضع التونسي محمد علي بن رمضان الوافد الجديد للنادي الأهلى، لكشف طبي خلال الأيام المقبلة تمهيدا للإعلان عن صفقة انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمي استعدادا للمشاركة مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية يونيو المقبل.

ونجح مسئولو الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، وكذلك حسم الأمور المالية للصفقة مع ناديه المجري.

وكلّف مسئولو الأهلي أسامة هلال رئيس لجنة الإسكاوتنج فى القلعة الحمراء بالسفر إلى المجر من أجل التفاوض النهائي والحاسم مع مسئولى نادي فرينكفاروزي وهو ما نجح فيه.

ونجحت مفاوضات أسامة هلال مع النادي المجري على بعدما رفع الأهلي عرضه المالي من مليون و600 ألف دولار إلى مليون و800 ألف دولار للحصول على موافقة النادي المجري بإتمام الصفقة.