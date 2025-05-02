شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع محمد على بن رمضان لمدة 4 مواسم مقابل 1.8 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، وكذلك حسم الأمور المالية للصفقة مع ناديه المجري.

وكلّف مسئولو الأهلي أسامة هلال رئيس لجنة الاسكاوتنج فى القلعة الحمراء، بالسفر إلى المجر من أجل التفاوض النهائي والحاسم مع مسئولى نادي فرينكفاروزي وهو ما نجح فيه.

ونجحت مفاوضات أسامة هلال مع النادي المجري على بعدما رفع الأهلي عرضه المالي من مليون و600 ألف دولار إلى مليون و800 ألف دولار للحصول على موافقة النادي المجري بإتمام الصفقة.