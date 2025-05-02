شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطبق نظام اليوم الكامل فى تدريبات سيراميكا استعدادا لبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، تطبيق نظام اليوم الكامل بالتدريب صباحا ومساء استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب في بطولة الدورى.

وبدأ سيراميكا التجهيز لمواجهة بتروجت صباح اليوم الجمعة، وغلق صفحة الهزيمة أمام البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "مجموعة اللقب".

تقدم لسيراميكا محمد رضا بوبو في الدقيقة 18، ثم تعادل سعيدو سيمبورى للبنك الاهلي في الدقيقة 69، وعزز كل من ياو انور وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 73 و79 على الترتيب، ويقلص الفارق فخري لاكاي لسيراميكا في الدقيقة 83، وقبل نهاية المباراة وبمهارة فردية يحرز أحمد مدبولي الهدف الرابع لفريق البنك الأهلي.

وحرص على ماهر على الحديث مع اللاعبين للعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة الكبيرة من البنك الأهلى، مطالبا بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام الفريق البترولى، محذرا من قوة بتروجيت في المرتدات.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس في ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 27 نقطة، بعدما لعب مباراتين في دور الحسم، فاز في لقاء وخسر الآخر مسجلا 4 أهداف واستقبلت شباكه مثلها.