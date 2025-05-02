شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ مرحلة تجديد عقد ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على موعد مناقشة تجديد عقد ناصر ماهر لاعب الفريق، والذى يمتد عقده إلى يناير 2028، أي أنه من حقه التوقيع لأى نادٍ فى صيف 2027.

وتم الاتفاق على فتح ملف تجديد عقد ناصر ماهر قبل سنتين من نهاية عقوده مع النادى، ولا يتم تركه لفترة السماح والتي تتمثل فى الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

وجاء قرار اللجنة أن يكون هذا مع كل اللاعبين بالفريق، بعدم تركهم حتى فترة السماح، تجنبا لتكرار سيناريو أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق والمنقطع عن التدريبات مع اقتراب انتقاله للأهلى.

وتواجد ناصر ماهر على مقاعد بدلاء الزمالك أمس أمام المصرى فى الجولة الثالثة من مرحلة الحسم ببطولة الورى الممتاز، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا بالتواء شديد فى الكاحل، إلا أن التورم قد زال، ودخل قائمة المباراة.