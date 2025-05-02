الامارات | «أدنوك» تواصل رعايتها لماراثون أبوظبي حتى 2027

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تواصل بموجبها «أدنوك»، رعايتها لماراثون أدنوك أبوظبي حتى عام 2027، لتشمل الأعوام 2025، 2026، و2027، في إطار جهود تعزيز الاستدامة الرياضية ودعم أنماط الحياة الصحية.

وتعكس الاتفاقية، استمرار «أدنوك»، في دورها كراعٍ رئيسي للماراثون للعام السابع على التوالي، ضمن شراكة تهدف إلى ترسيخ مكانة الحدث كفعالية رياضية ومجتمعية بارزة.

وقّع الاتفاقية عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسيف الفلاحي رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك».

وشهدت سلسلة فعاليات الماراثون توسعاً ليتجاوز حدود العاصمة، مع إدراج سباق الظنة لمسافة 10 كلم ونصف ماراثون مدينة العين، ما يؤكد التزام الإمارات بتعزيز اللياقة البدنية ونشر الثقافة الرياضية.

وأكد العواني، أن استمرار الشراكة مع «أدنوك»، يعكس الرؤية المشتركة لدعم الرياضة المجتمعية، مشيراً إلى أن الماراثون يكتسب هذا العام أهمية إضافية، ضمن «عام المجتمع»، باعتباره منصة مفتوحة لكافة فئات المجتمع للمشاركة وتعزيز الترابط المجتمعي.

من جهته، أكد سيف الفلاحي عن فخره بتمديد الرعاية، وأن ماراثون أدنوك أبوظبي بات فعالية سنوية مرموقة تستقطب مشاركة مجتمعية واسعة ونخبة من الرياضيين العالميين.

ويُعد ماراثون أدنوك أبوظبي، من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية في الدولة، حيث استقطب منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2018 آلاف المشاركين من مختلف دول العالم، وسجّل في نسخته الأخيرة ديسمبر الماضي رقماً قياسياً بمشاركة أكثر من 33 ألف متسابق ومتسابقة.