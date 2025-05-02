شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى بـ10 لاعبين يتعادل مع سموحة 1 /1 في الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلى مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

أحرز صامويل أمادى هدف المباراة الأول لسموحة في الدقيقة 27 بعد عرضية مميزة من محمد سعيد مكرونة تخطت كل المدافعين لتجد أمادى ليضعها بسهولة في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وتعادل نادر فرج للإسماعيلى في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من محمد عبد السميع ليسدد الكرة بقوة تصطدم بالعارضة وتسكن شباك الهانى سليمان.

وشهدت المباراة تلقى عبد الرحمن الدح الكارت الأحمر بعد تدخله على قدم محمد ربيعة، الأمر الذى جعل تقنية الفيديو تستدعى الحكم أحمد الغندور، الذى عاد وأعطى للدح الإنذار الثانى والكارت الأحمر.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بمجموعة تفادى الهبوط، فيما رفع الإسماعيلى رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع في انتظار باقى مباريات الجولة.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عماد حمدى، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، إبراهيم النجعاوى

الوسط: حاتم سكر، هشام محمد، على الملوانى، عبد الرحمن الدح

الهجوم: نادر فرج، مروان حمدى

البدلاء: عبد الله جمال، محمد عبدالسميع، محمد وجدى، عمر القط، إبراهيم عبد العال، محمود ياسين أوتاكا، محمد زيدان، إيريك تراورى

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: بركات حجاج، محمد ربيعة، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر

الوسط: عمرو السيسى، محمد سعيد مكرونة، عبد الكبير الوادى، محمود صابر، شريف رضا

الهجوم: صامويل أمادى

البدلاء: حسن تيمور، هشام حافظ، أبو بكر ليادى، محمد سالم، مصطفى البدرى، الحبيب أحمد حسن، محمد سعيد زيكا، أحمد إيهاب، محمد كونيه.