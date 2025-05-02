شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الزمالك للتصعيد فى أزمة زيزو والان مع تفاصيل الخبر

تصاعدت الأزمة بين أحمد مصطفى زيزو، ومسئولي الزمالك وذلك بعد تقدم اللاعب بشكوى ضد النادى فى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، واتهامهم بترويعه وإهانته لإرغامه على تجديد عقده مع الفريق، بالإضافة إلى مواصلة انقطاعه عن التدريبات منذ 10 أبريل الماضى، وتخلفه عن حضور جلسات التحقيق الثلاث التى حددها النادى.

واتخذ مسئولو نادى الزمالك عدة خطوات لحفظ حقوقه فى الأزمة مع اللاعب، سواء مالية أو إدارية، حيث تقرر توقيع العقوبات الانضباطية وفقاً للائحة على اللاعب أحمد سيد مصطفي محمد "زيزو" بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب والمباريات، بتوقيع غرامة ملاية عليه بسبب انقطاعه عن التدريبات كل هذه الأيام دون إذن.

كما تقرر تقديم شكوي ضد اللاعب إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم لحفظ كافة حقوق النادي، خاصة أن اللاعب منقطع عن التدريبات وعن جلسات التحقيق، بخلاف التصريحات المسيئة التي خرج بها خلال الأيام الماضية ضد ناديه.

وكان زيزو اشترط تعهد مجلس الزمالك بسلامته للحضور إلى النادى، في الوقت الذى تقدم فيه محامى زيزو بشكوى ضد النادى لدى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، يتهم فيه مجلس إدارة الزمالك بترويع اللاعب وإهانته، وجاء بالشكوى التى تقدم بها محامى زيزو، أن مجلس إدارة الزمالك أراد إرغام اللاعب على التجديد، وقام أحد موظفى النادى بنزع صورة اللاعب من ملعب الناشئين.