شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لطلائع الجيش قبل مواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طلائع الجيش عن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة هيثم شعبان، الذى تولى المهمة بعد رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، وذلك قبل مواجهة الفريق أمام زد في الثامنة مساء اليوم.

ويتكون جهاز هيثم شعبان من سيد السوركي مدرب حراس، د محمد سعد مخطط أحمال، كريم فهمي محلل أداء، محمد مختار مدير إداري، دكتور محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي، عمر عبد العزيز مدلك، حامد خلف مدلك.

يلعب زد مع طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويستضيف زد نظيره طلائع الجيش مساء اليوم، في مباراة قوية يسعى خلالها زد لمواصلة الانتصارات بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي، من أجل تصحيح مساره بعد سلسلة من العروض غير المرضية دفعته للتواجد في مجموعة الهبوط والابتعاد عن المراكز الأولى في جدول المسابقة.

فيما يسعى طلائع الجيش لتحقيق الانتصار وتعويض الخسارة الأخيرة من الاتحاد السكندري، في الظهور الأول للفريق العسكري تحت قيادة هيثم شعبان، والذي تولى المهمة بدلا من عبد الحميد بسيوني الذي استقال من منصبه، حيث يرغب في استعادة عروضه القوية.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع برصيد 21 نقطة.