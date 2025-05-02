شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يواصل الغياب عن الأهلى أمام بتروجت بسبب الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المغربى يحيى عطية الله ، الظهير الايسر للنادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري المصري بسبب الإصابة.

وتعرض يحيى عطية الله للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز بالدوري، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ليخضع لبرنامج تأهيلى مكثف لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.



وحقق الأهلى فوزاً على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بالمسابقة المحلية.



ويتطلع الأهلي لتحقيق الانتصارات في جميع مبارياته القادمة مع تعثر بيراميدز صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط مع الأهلي لحسم لقب الدوري في النسخة الحالية.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على عدم تفعيل بندء شراء المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق بعد انتهاء إعارته من نادي سوتشي الروسي، وذلك بسبب تواضع إمكانيات اللاعب الفنية بجانب إصاباته الكثيرة.

ويغيب يحيى عطية الله عن مباريات وتدريبات الأهلي الحالية بسبب إصابة تعرض لها في مباراة بيراميدز بالدوري 12 أبريل الجاري، وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

واتفقت الآراء فى الأهلي على عدم تفعيل عقد شراء الظهير الأيسر المغربي من النادي الروسي، لتقترب علاقته بالقلعة الحمراء من الانتهاء، خاصة فى ظل الإصابة التي قد تحرم اللاعب من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وعانى يحيى عطية الله من عدة إصابات قوية أبعدته عن مباريات الفريق عدة أسابيع، كما أنه لم يُقدم أوراق اعتماده مع الأهلي بشكل رسمي، بشكل جعل مسئولى النادي يستقرون على توجيه الشكر له بنهاية الموسم والتعاقد مع لاعب أجنبي أفضل منه سواء في مركز الظهير الأيسر أو فى أى مركز آخر يحتاج تدعيم .

وانتقل يحيى عطية الله للأهلي الصيف الماضي من سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

وارتبط اسم يحيى عطية الله بأكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزهم الوداد المغربي الذي تردد إنه يرغب فى ضم اللاعب في كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا.