شكرا لقرائتكم خبر عن اشترط توفير الحماية الكاملة داخل المقر.. متى يعود زيزو لتدريبات الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في جولة جديدة من المفاوضات بين أحمد سيد زيزو ونادي الزمالك، اشترط اللاعب توفير الحماية الكاملة له داخل مقر النادي كشرط أساسي قبل عودته إلى التدريبات وحضوره التحقيقات، مطالبًا الإدارة بضمان عدم تعرضه لأي إيذاء من قِبل أعضاء النادي أو روّاده أو العاملين فيه، وكان كشف اللاعب أحمد سيد زيزو، خلال شكوته إلى اتحاد الكرة المصري، عن سبب تغيبه عن تدريبات والتحقيقات التي يجريها نادي الزمالك.

وأوضح زيزو في شكواه التي تقدم بها المستشار أشرف عبد العزيز، أن إزالة صورته ونزعها والبصق عليها وتوجيه السباب له من قبل عمال النادي تحت علم مسئولي نادي الزمالك، أثار الفتن في الشارع الكروي، وأثار الجماهير ضده والذي أدى إلى تخوفه من الذهاب لنادي الزمالك.

وكان تقدم المستشار أشرف عبد العزيز، محامى اللاعب أحمد سيد زيزو، شكوى رسمية فى الاتحاد المصرى لكرة القدم يتهم فيه مجلس إدارة الزمالك بترويع اللاعب وإهانته، يكشف الخليج 365 تفاصيل شكوى زيزو ضد الزمالك في النقاط التالية.

وجاء بالشكوى التى تقدم بها محامى زيزو، أن اللاعب متعاقد مع نادي الزمالك، وينتهي مدة تعاقده مع النادي بنهاية موسم 2024/2025، طبقا لشروط وبنود عقد اللاعب والموثق باتحاد كرة القدم.

وأضافت الشكوى أنه هناك رغبة من مسئولي نادي الزمالك في ترويع وتهديد اللاعب وإثارة الفتن ليتم تجديد التعاقد مع اللاعب، طبقا لرغبة وإرادة مسئولي نادي الزمالك وبشروطهم، بالرغم أن لن له مستحقات مالية عن عام 2023/2024 و عام 2024/2025.

حيث قام موظفي نادي الزمالك بناءً على توجيهات من إدارة النادي ومسئوليه، بنزع صورة اللاعب من على جدران النادي من داخل "ملعب ناشئي الزمالك"، والقيام بتمزيقها والدهس والبصق عليها، وتوجيه السياب بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، وهو الأمر الذي يحض على العنف والكراهية.

وبعد الدليل الدامغ على أن ذلك بناءً على توجيهات من إدارة نادي الزمالك، هو إعداد وتجهيز كافة المعدات المساعدة التي تساعد العاملين على اعتلاء الجدران داخل نادي الزمالك، وإزالة ونزع صورة اللاعب وطرحها أرضاً وتمزيقها والبصق عليها، وتوجيه السباب إليه وترويعه، وتصوير هذا الحدث ونشره على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لترويع اللاعب وتهديده.