شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من العودة لتدريبات فريقه بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعانى منها فى الركبة.

وخضع شيكابالا خلال الفترة الماضية لبرنامج علاجى وتأهيلى مكثف بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، على أن يقوم الجهاز الفني بإشراكه فى التدريبات بشكل تدريجى، تمهيدا للظهور مرة أخرى مع الفريق بالمباريات المتبقية.

وحدد شيكابالا موعد اعتزاله، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، حيث أبلغ بعض المقربين منه أن هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق، على أن يعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجارى.

وكانت آخر مباراة ظهر فيها شيكابالا مع الفريق أمام مودرن في كأس مصر، حيث شارك بديلا لمحمود بنتايج، وعلى مستوى الدورى كانت آخر مواجهة شارك فيها شيكابالا أمام مودرن سبورت في بطولة الدورى المصرى الممتاز 23 يناير الماضى.