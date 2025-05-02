شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على الإسماعيلى بهدف صامويل أمادى في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة في التقدم على الإسماعيلى بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

أحرز صامويل أمادى هدف المباراة الأول لسموحة في الدقيقة 27 بعد عرضية مميزة من محمد سعيد مكرونة تخطت كل المدافعين لتجد أمادى ليضعها بسهولة في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عماد حمدى، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، إبراهيم النجعاوى

الوسط: حاتم سكر، هشام محمد، على الملوانى، عبد الرحمن الدح

الهجوم: نادر فرج، مروان حمدى

البدلاء: عبد الله جمال، محمد عبدالسميع، محمد وجدى، عمر القط، إبراهيم عبد العال، محمود ياسين أوتاكا، محمد زيدان، إيريك تراورى

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: بركات حجاج، محمد ربيعة، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر

الوسط: عمرو السيسى، محمد سعيد مكرونة، عبد الكبير الوادى، محمود صابر، شريف رضا

الهجوم: صامويل أمادى

البدلاء: حسن تيمور، هشام حافظ، أبو بكر ليادى، محمد سالم، مصطفى البدرى، الحبيب أحمد حسن، محمد سعيد زيكا، أحمد إيهاب، محمد كونيه.