شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي يبدأ رحلة استكشاف الحرس من بوابة بيراميدز قبل لقاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

بدأ عماد النحاس، المدير الفنى للنادى الأهلى، استكشاف فريق حرس الحدود بمشاهدة مبارياته الاخيرة فى الدوري، وعلى رأسها مباراته مع بيراميدز بالجولة الماضية، والتى خسرها بهدفين مقابل هدف؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة بحثاً عن تحقيق انتصار جديد للمارد الأحمر.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.



وحقق الأهلى فوزاً على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة المحلية.



ويتطلع الأهلي لتحقيق الانتصارات في جميع مبارياته القادمة مع تعثر بيراميدز صاحب الصدارة، بفارق 4 نقاط مع الأهلي لحسم لقب الدوري فى النسخة الحالية.