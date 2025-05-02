شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يستقر على المدرسة الإيطالية لتدريب منتخب الرجال والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ، برئاسة المهندس ياسر قمر ، على اختيار المدرسة الإيطالية للاستعانة بأحد خبرائها لقيادة منتخب الرجال في المرحلة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، من أجل الاتفاق على تحديد الخبير الذي سيتم التعاقد معه خلال الأيام القليلة القادمة لتدريب فراعنة الطائرة.

وتمت المفاضلة خلال هذه الاجتماعات بين عدد من المدارس التدريبية المختلفة، حيث طُرحت عدة أسماء وجنسيات، من بينها البرازيلية والصربية، إلا أن مجلس الإدارة قرر في نهاية المباحثات الاستقرار على المدرسة الإيطالية، لما تمتلكه من تاريخ عريض ومدربين أكفاء يستطيعون قيادة المنتخب للإستمرار على القمة القارية والمنافسة في البطولات الدولية والعالمية

ومن المقرر أن يُعلن اتحاد الكرة الطائرة عن اسم المدير الفنى الجديد خلال أيام قليلة.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مجلس الإدارة ناقش ملف المدرب الجديد باهتمام كبير، لاسيما أن المنتخب الوطني مقبل على عدد كبير من البطولات والأحداث الكبرى وهو ما يتطلب خبير قادر على قيادة الفراعنة لمنصات التتويج العربية والقارية والمنافسة على المستويين الدولي والعالمي.